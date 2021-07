Mimuse draußen

Langenhagen. Nächste Woche startet das Sommer-Programm der Mimuse mit drei Veranstaltungen auf dem Gelände des Jugendtreffs Wiesenau:

Freitag, 9. Juli, Mimusenow – die neue, junge Mimuse mit Voice-of-Germany-Kandidat Leon Braje, Rad-Artistin Lea Schaepe und der Hannoveraner Band John Winston Berta;

Sonnabend, 10. Juli, Swing & Comedy – unglaublich gut mit Juliano Rossi & Band und Heinz Gröning; Einlass 19 Uhr, Start 20 Uhr, es gilt freie Sitzplatzwahl.

Tickets zehn Euro an der Abendkasse, unter www.eventim.de und bei allen bekannten VVK-Stellen. Das Mimusenow-Ticket enthält ein Freigetränk pro Karte.

Anfahrt: Die Parkplätze sind sehr begrenzt! Am besten reist man mit der U1 bis Berliner Platz (weniger als fünf Minuten. Fußweg) oder mit dem Rad an.

Ein Test- oder Impfnachweis ist nicht erforderlich, vor Ort kann die Luca-App zur Datenerfassung genutzt werden.