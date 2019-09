"Minnie" erzählt ihre Lebensgeschichte

Lesung in der HAZ/NP/ECHO-Geschäftsstelle am verkaufsoffenen Sonntag

Langenhagen (ok). "Seid herzlich gegrüßt, eure Minnie" heißt es am verkaufsoffenen Sonntag, 22. September, in der HAZ/NP/ECHO-Geschäftsstelle im CCL, die zwischen 13 und 18 Uhr geöffnet hat. Um 15 Uhr liest die Bissendorfer Autorin Petra Mensing etwa eine halbe Stunde aus ihrem aktuellen Buch mit dem genannten Titel, das im EXTRA-Verlag herausgegeben worden ist. Das Buch handelt von der Lebensgeschichte einer Bissendorferin, die Anfang des 20. Jahrhunderts in die USA ausgewandert ist. Zum Inhalt: In Briefen, Texten und Bildern wird die Geschichte der Geschwister Minna und Friedrich erzählt, die 1915 als Vollwaisen ihre Heimatstadt Linden bei Hannover verlassen müssen und nach einem kurzen Heimaufenthalt nach Bissendorf ziehen. Dort wachsen sie getrennt voneinander bei Familie Knibbe und Goltermann auf. Minna erhält 1923 die Chance als Köchin für den Konsul Hohlt in Santo Domingo zu arbeiten. Sie will noch etwas von der Welt sehen, bevor sie ihren Verlobten Peter heiratet. In Santo Domingo trifft sie auf Diplomaten und deren Frauen und erzählt vom Leben in Puerto Plata. Nach einer Malariaerkrankung kehrt sie im Januar 1926 nach Bissendorf zurück. Kurz darauf entscheidet sie sich gemeinsam mit Peter und einem befreundeten Pärchen (Hedwig und Ernst Schlote) nach Kuba auszuwandern. Bruder Friedrich bleibt in Bissendorf zurück. Er heiratet 1927 und gründet seine Familie.Minna und Peter heiraten Ende 1926 in Havanna und gehen später in die USA. Es entwickelt sich ein jahrzehntelanger Briefwechsel zwischen Minna und ihrer Schwägerin Magdalena, der die Basis für Petra Mensings Buch bildet.Paralllel läuft in und ums City Center der Tag der Sicherheit: Zwischen 15 und 16 Uhr wird es auf einer Aktionsfläche vor der Buchhandlung Böhnert im Bestandscenter Tipps, Tricks und Kniffe sowie Demonstrationen der beiden Protagonisten zum Thema „Selbstschutz“ mit Promi-Personenschützer Peter Althof und Kult-Polizist Torsten "Toto" Heim geben. Griffe, Hebel und Überlebenstechniken gegen Messerangriffe – alles wird zu sehen sein. Auch hier übernimmt Jan Sedelies in seiner bewährten Art und Weise die Moderation Sowohl „Toto“ Heim als auch Peter Althof stehen anschließend noch für Autogramme zur Verfügung.