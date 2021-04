Mischung aus "jungen Menschen und Erfahrung"

Die Linke: Carmen Giesemann tritt bei den Regionswahlen an

Langenhagen. Bei der Aufstellung der Partei Die Linke Region Hannover wurde Carmen Giesemann zur Spitzenkandidatin im Wahlbereich 10 gewählt. Die Linke-Kandidatin arbeitet im Pflegeberuf und studiert parallel den Masterstudiengang „Europäisches Regieren.“ Das ver.di-Mitglied Carmen Giesemann engagiert sich im Niedersächsischen Pflegebündnis und setzt in Langenhagen ihre Schwerpunkte im Bereich Wohnen, bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege und für eine ökologische Abfallpolitik in der Region, die diesen Namen auch verdient.„ Wir sind stolz“, so der Sprecher der Linken Langenhagen, Michael Braedt, der ebenfalls für die Region auf Platz zwei kandidiert, „dass wir mit Carmen Giesemann eine so engagierte und kompetente Frau auf Regionsebene aufstellen konnten.“Platz drei und vier besetzen die 18 und 19-jährigen Schülerinnen Jana Triller und Ronja Rossau. Für Platz fünf wurde die Linke Langenhagener Ratsvertreterin Felicitas Weck nominiert. „Wir treten mit einer attraktiven Mischung von jungen Menschen und kommunalpolitischer Erfahrung an“, so Felicitas Weck abschließend.