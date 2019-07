"Mister Lenste" tritt ab

SCL stellt Ferienfreizeit am Lenster Strand ein

Langenhagen (ok). Lenster Strand bei Grömitz an der Ostsee: Für viele Langenhagenerinnen und Langenhagener seit vielen Jahren bislang eine feste Adresse in den Sommerferien. Doch damit ist jetzt Schluss, nach 56 Jahren wird es keine dreiwöchige Ferienfrreizeit mehr geben. Oliver "Olli" Wild, als Organisator und Lagerleiter 25 Jahre lang "Mister Lenste" und schon als Zehnjähriger mit dabei – hört endgültig auf und ein Nachfolger ist nicht in Sicht. Überhaupt sei es schon für dieses Jahr schwer gewesen, Betreuerinnen und Betreuer zu finden.(das ECHO berichtete) Die Eltern dankten ihrem "Olli" für sein unermüdliches Engagement, und Maren Zöller-Jähner, zweite stellvertretende Vorsitzende des SC Langenhagen, hatte ein besonderes Präsent bei der Ankunft an der Leibnistraße mit dabei. Sandspielzeug mit einer Wasserpistole, damit ihm auch im heimischen Garten nicht langweilig werde. Ob oder wie es noch eine Ferienfreizeit mit dem SC Langehagen geben werde, stehe noch in den Sternen.