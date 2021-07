Mit 250 bunten Tüten im Gepäck

Grundschule Engelbostel: Neuer Fördervereins-Vorstand stellt sich vor

Engelbostel. Lange suchte unser Förderverein der Grundschule Engelbostel einen neuen Vorstand. Auf der ordentlichen Mitgliederversammlung übergab der ausscheidende erste Vorsitzende Daniel Laas den Staffelstab an Jennifer Cohrs (erste Vorsitzende), Sina Rezo (zweite Vorsitzende), David Sokal (Kassenwart) und Nicole Weihe (Schriftführerin).Die Rektorin Stefanie Haller bedankte sich bei Daniel Laas für die langjährige, tolle und enge Zusammenarbeit. Gleichzeitig freute sie sich, dass sich wiederehrenamtliche Eltern bereit erklärt haben, den Förderverein weiterzuführen und ihn somit vor der Auflösung bewahrten.Am letzten Schultag vor den Ferien kam das neue Team des Vorstandes in die Schule, um sich bei den Schülern, Eltern und Lehrern vorzustellen.Mit 250 buntenTüten im Gepäck wünschten sie allen Schülern, Lehrern und dem gesamten Personal der Grundschule Engelbostel „schöne Ferien“. Trotz der Masken sahen sie das Strahlen der Kinder in den Gesichtern. „Eine kleineGeste, um den Kindern den Ferienstart zu versüßen. Schließlich war das Schuljahr schwer genug für die Kinder“, sagte Jennifer Cohrs. Und Sina Rezo ergänzte::“ Nach den Ferien lassen wir wieder von uns hören, wenn der Zirkus Rasch an unserer Schule zu Gast ist.“.