Mit 3D-Brille

Laster-Sicherheitstraining auf Dienstags-Radtour

Langenhagen. Der ADFC Langenhagen lädt alle Gäste und alle Mitglieder zur Selbsterkenntnis durch eine 3D-Simulation ein, seine Sicherheitsserie fort mit der Möglichkeit, selber mal Lkw zu fahren, die Anforderungen an Lkw-Fahrer zu prüfen und die Sichtverhältnisse - alle Mitfahrenden individuell zumindest per Simulation mit der 3D-Brille: Anschließend können sich alle ans Steuer eines "echten" Lkw setzen, um das erprobte in der Praxis zu überprüfen. Abfahrt zu dieser Radtour ist am Dienstag, 21.Mai 2019, um 15 Uhr im Innenhof des Rathauses: Die Teilnahme ist frei, Spenden sind willkommen, Abschluss-Einkehr auf eigene Kosten. Mehr Infos unter www.ADFC-Langenhagen.de.