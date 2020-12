Mit allen Kompetenzen

Weihnachtspause der Diakonie in Langenhagen

Langenhagen. Die Beratungsstelle der Diakonie in der Walsroder Straße schließt ab 18. Dezember über die Weihnachtstage die Türen. Die Mitarbeiterinnen, Anne-Marei Stamme und Jessica Kind, danken allen, die die Arbeit in Langenhagen in diesem Corona-Jahr unterstützt haben. Ab dem 28. Dezember ist die Kirchenkreissozialarbeit, Jessica Kind, wieder erreichbar. Die Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung, Anne-Marei Stamme, ist ab dem 6. Januar wieder im Haus. Auch im neuen Jahr 2021 stehen die Mitarbeiterinnen der Diakonie mit all ihren Kompetenzen zur Seite – per Telefon- oder Videoberatung und im telefonisch vereinbarten persönlichen Gespräch. Die Kontakte: Kirchenkreissozialarbeit (0511) 7 40 36 13; Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung (0511) 7 40 35 05.