Mit Aufklebern gegen Rassismus

30 Botschaften auf den Fußwegen der Stadt verteilt

Langenhagen (ok).Etwa 30 Botschaften prangen seit Anfang der Woche auf Fußwegen der Stadt. Unter dem Motto "Schau nicht weg!" sagt die Integrationsbeauftragte Jusytna Scharlè Fremdenfeindlchkeit während der Internationalen Wochen gegen Rassismus den Kampf an. Sie laufen bis zum 24. März. 24 Teilnehmer eines Kurses haben diese Boschaften in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule in einem Orietierungskursus für Frauen und Männer, die nach Deutschland einwandern möchten, erarbeitet. Der Inhalte der so genannten "Gedankenwolken" aind über einen QR-Code zugänglich. 90 Aufkleber werden in der Stadt auf den Asphalt gebracht, darunter ist zum Beispiel auch die Frage "Hast du Vorurteile?" oder der Slogan "Langenhagen bunt und weltoffen". Die Stadt Langenhagen beteiligt sich bereits zum fünften Mal an den Aktionen rund um den 21. März. Hintergrund: Am 21. März 1960 hatten rund 20.000 Menschen in Sharpeville bei Johannesburg in Südafrika friedlich gegen die diskriminierenden Gesetzue des damaligen Apartheid-Gesetzes demonstriert. Außer der Volkshochschule sind zum Beispiel die Liebfrauengemeinde, der Integrationsbeirat, der Helferkreis Krähenwinkel und der Ortsrat Krähenwinkel. Insgesamt etwa 40 Helfer. Mit dabei auch die Schüler der Arbeitsgemeinschaft "Schule ohne Vorurteile (Schuvo)" des Gymnasiums Langenhagen. "Das Projekt verkörpert die Ideale unserer Schule", sagt der 15-jährige Maxim. Und sein Lehrer Denis Steht ergänzt. "Wir sind 'Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage' und stehen mit unseren Werten für diese Aktion ein."