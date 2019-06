Mit dem Blasrohr

Sportart wird am 15. Juni beim Tag der offenen Tür vorgestellt

Krähenwinkel (ok). Eine Schießsportart der ganz besonderen Art, die vor allen Dingen in Bayern auf dem Vormarsch ist. das Blasrohrschießen. Mit einem relativ geringen Kostenaufwand kann der Sportler von Kindes- bis ins hohe Alter seine Zielsicherheit, Atemmuskulatur, mentale Konzentration und Ausgeglchenheit. Auch für Menschen mit Handicap ist diese Sportart sehr gut geeignet. Wer sich einen Eindruck von dieser schönen Sportart verschaffen möchte, kann gern beim Tag der offenen Tür im Krähenwinkler Schützenhaus am Stücken-Mühlen-Weg vorbeischauen. Termin ist am Sonnabend, 15. Juni, zwischen 11 und 16 Uhr. Bratwurst und Getränke kosten nur einen Euro.