Mit dem Einkaufswagen durch die Gänge

Langenhagener Jungen beim Super Toy Club am 9. November dabei

Langenhagen (ok). Welches Kind träumt nicht davon? Einmal mit einem Einkaufswagen durch die Gänge eines Einkaufsladens flitzen und alles einpacken, was einem gefällt. Bei der TV-Spielshow Super Toy Club auf Super RTL ist dieses ultimative Super Toy Race der Gewinn, der am Ende aller Bemühungen steht. Vorher müssen die beiden vierköpfigen Teams im Duell gegeneinander vor allem Geschicklichkeit, Reaktionsvermögen und logisches Denken unter Beweis stellen. Mädchen treten gegen Jungen an und am Freitag, 9. November, sind um 19.45 Uhr vier Jungen aus Langenhagen mit von der Partie. Ob Marlon, Simon, Moritz und Juli tatsächlich gewonnen haben, wird noch nicht verraten. Einfach mal reinschauen.