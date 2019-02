Mit dem Treckerclub verbunden

Über 100 Mitglieder kamen zur Jahreshauptversammlung des TCE

Engelbostel (lo). Der Treckerclub Engelbostel (TCE) verbindet – dies zeigen nicht nur die über 100 Mitglieder, die am vergangenen Sonnabend an der Jahreshauptversammlung in der Gaststätte Tegtmeyer teilnahmen. Denn auch in diesem Jahr standen wieder Ehrungen für die zehnjährige Mitgliedschaft im TCE an. Mit Carsten Brandes, Heinrich Bruns, Friedhelm Müller, Eric Zerra, Jens Schulz, Marco Becker, Niklas Heilemann, Jan Höftmann, Timo Kasak, Ocke Münkel, Aniko Mailin Klose, Ingolf Swoboda, Dieter Höftmann, Helga Höftmann und Norbert Schmitz konnten sich gleich 15 TCE-Mitglieder über eine Ehrenurkunde freuen. „Da sieht man, wie verbunden die Mitglieder mit ihrem Trecerclub sind“, betont auch Bürgermeister Mirko Heuer.Neben den Auszeichnungen stand auch die Wahl eines neuen Kassenprüfers auf dem Programm. Mit einer großen Mehrheit wählten die TCE-Mitglieder dafür Stefan Wittenhaus. Zudem gab es noch eine Satzungsänderung nach Vorgabe des Finanzamts. Im §5 der Satzung hieß es vorher, dass wenn sich der Treckerclub einmal auflösen sollte, das Vermögen an den Kindergarten der Martinsgemeinde geht. Dieser wurde jetzt dahingehend ergänzt, dass das Vermögen nur für mildtätige – also gemeinnützige - Zwecke verwendet werden darf.Ebenfalls gab es einen Rückblick auf das vergangene Jahr. Dabei waren die Flurreinigung, dem Maibaumaufstellen bei der Feuerwehr Engelbostel, einen Muttertagsausflug mit Spargelessen, die Teilnahme am Schützenfest Engelbostel und Langenhagen und ein Besuch bei den Landfrauen zum 20-jährigen Jubiläum nur einige Highlights. „Ich finde es gut, dass wir aus Engelbostel auch nach Langenhagen kommen und beim Umzug vom Schützenfest dabei waren“, sagte Bettina Auras, Kassenwartin des TCE und Ortsbürgermeisterin von Engelbostel. Und auch Heuer dankt dem TCE für die Teilnahme: „Das ist nicht selbstverständlich.“Doch auch in diesem Jahr ist der TCE wieder bei vielen Veranstaltungen vertreten. Der Hegermarkt und der eigene Geburtstag des Treckerclubs am 29. September sind nur einige von vielen. „Ich finde es großartig, wie sich der TCE engagiert“, so die Ortsbürgermeisterin. Aber ein großer Dank geht auch an die Sponsoren. „Wir möchten uns auch für die finanzielle Unterstützung für die Jahreshauptversammlung bedanken“, betont Manfred Auras, erster Vorsitzender des TCE. Denn die Mitglieder des Treckerclubs engagieren sich alle ehrenamtlich.