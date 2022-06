Mit den Jetlags in Feierlaune

Schützenfest in Kaltenweide: bejubelter Neustart nach Pandemiepause

Kaltenweide. Drei Stunden vor ihrem Auftritt waren sie schon da: The Jetlags, die beliebte Partyband, richteten sich auf der Bühne ein, schlossen ihre Technik an und sprachen sich ab. Dabei ließ sich das Ensemble um Frontmann Cyril Krueger auch davon nicht irritieren, dass unten im Festzelt Live-Blechblasmusik vom Feinsten herrschte. Die Jetlags sind Profis – und daher sind sie so beliebt in der Region Hannover. Am Pfingstwochenende waren sie zweifelsohne der Höhepunkt des Schützenfestes Kaltenweide.Zum dritten Mal nach 2018 und 2019 war es dem Schützenverein Kaltenweide gelungen, die gefragte Coverband aus Wennigsen in den Langenhagener Ortsteil zu holen. Bei ihren ersten beiden Auftritten unterhielten die Jetlags 750 beziehungsweise 1.000 Besucher im Zelt an der Zellerie in Kaltenweide. Nun waren sogar 1.200 Zuschauer anwesend und feierten die Musiker, die mit Songs wie „Movie Star“ und „Über den Wolken“ in den Abend einstiegen und sofort für Begeisterung im Zelt sorgten.Begeisterung – das trifft insgesamt auf das Schützenfest in Kaltenweide zu. „Endlich ist es wieder möglich“, „Lange musste darauf gewartet werden“ – Äußerungen wie diese waren am und im Zelt oft zu hören während der Festtage. „Der Wunsch nach der Rückkehr zur Normalität war zu spüren. Ich habe das schon beim Osterfeuer gemerkt. Da haben wir 1000 Bratwürste in drei Stunden verkauft“, sagte Axel Siebert, Vorsitzender des Schützenvereins Kaltenweide. Und weil es beim Rahmenprogramm des Schützenfestes – klassisch mit Essen und Trinken sowie den Fahrgeschäften – eine ähnlich starke Resonanz gab, muss der Vereinschef hinsichtlich eines Fazits nicht lange überlegen. „Ich bin mega zufrieden“, erklärte Siebert.Gründe gab es dafür viele. Schon zum Auftakt am Freitagabend beim Auftritt der Burning Chips war das Interesse an der Wiederkehr des Schützenfestes zu spüren, die Besucher rannten dem Schützenverein fast die Bude ein. Für 1.400 Personen war das Zelt ausgelegt. „Wir mussten zu späterer Stunde einen Einlassstopp verhängen“, berichtete Siebert. Nach seinen Schätzungen warteten zu diesem Zeitpunkt noch rund 500 Personen draußen. Gegen Mitternacht löste sich die Schlange dann allmählich auf. „Dann haben die noch nicht Volljährigen das Zelt verlassen. Somit konnten wieder mehr Leute rein“, sagte Stefan Gläser, der in diesem Jahr den mit Augenzwinkern verliehenen Titel des Schluckkönigs errang.Die Könige bekamen nach traditioneller Art ihre Scheiben von den Schützen gebracht – ebenfalls mit vielen Teilnehmern, ebenfalls zur Freude von Siebert. „Wir waren mit 130 Leuten unterwegs. Das ist mehr als ein Drittel unseres Schützenvereins“, so der Vorsitzende des 370 Mitglieder zählenden Vereins. Und nicht zu vergessen: Die befreundeten Schützen des Schützenvereins Hainhaus, Maspe, Twenge und Altenhorst holte auf dem Schützenfest seine Feier zum 100-jährigen Bestehen aus dem vergangenen Jahr nachUnd das waren alle Gründe zur Freude? Mitnichten. Sehr viele junge Mitglieder waren bei den Märschen unter Teilnahme des Treckerclubs Kaltenweide dabei, das trifft auch auf den Aufbau des Zeltes in der Vorwoche zu. „Die jungen Leute haben trotz Regens geholfen. Wir sind gut aufgestellt, müssen uns um die Zukunft keine Sorgen machen“, sagte Siebert, der schon am Freitagabend zwei Aufnahmeanträge für Neumitglieder verteilen konnte. Im Verlauf des gesamten Schützenfestes waren es dann sogar zehn. Doch es gab auch besondere Altmitglieder: Georg Friedrich und Wilfried Helbig wurden beim Katerfrühstück am Montag für 70-jährige Mitgliedschaft geehrt, Heinz Wolkenhauer für 60 Jahre. 50 Jahre dabei sind Birgitt Fuhrmann und Christa Helbig, Ulrike Laube und Sabine Lehnhardt 40 Jahre. Die Verdienstnadel in Bronze bekamen Christian Lange sowie Martin und -Ralf Seeßelberg. Und die Dengler-Scheibe holte sich Stephan Niemeier, das Niedesachsenross Katja Ohlendorf. Die Mitgliederzahl beim Schützenverein ist steigend, das Haus- und Hoforchester YSO musste allerdings einen Mitgliederschwund in der Pandemie verzeichnen und hofft wieder auf Zuwachs.Und der Vorsitzende Axel Siebert machte beim Katerfrühstück deutlich: "Eine erfolgreiche Jugendarbeit ist die Säule des Erfolgs."Bei einem Schützenfest der guten Laune konnte es da nur ein gelungener Abend unter Beteiligung der Jetlags werden. Nach mehr als zwei Stunden verließ die Band die Bühne unter solch tosendem Applaus, dass die Botschaft klar wurde: Bitte auch Pfingsten 2023 wieder nach Kaltenweide kommen!