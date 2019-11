Grünkohlessen in der AWO-Begegnungsstätte

Engelbostel/Schulenburg. Gemeinsam schmeckt es einfach besser. Daher haben sich mehr als 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Grünkohlessen angemeldet, und kein Platz blieb in der Begegnungsstätte leer. Und geschmeckt hat das vom Gasthof Tegtmeyer gelieferte Essen allen sehr gut. Das Helferteam hatte alle Hände voll zu tun, um auch für den Getränkenachschub zu sorgen.Kaum waren die Tische abgeräumt, startete das Unterhaltungsprogramm mit der lustigen Putzfrau. Ihre Sketche und Anekdoten sorgten dafür, dass die Lachmuskeln ordentlich arbeiten mussten. Und so traten im Anschluss alle gut gelaunt den Heimweg an und freuten sich schon auf die nächsten Veranstaltungen. In diesem Jahr finden noch die Weihnachtsfeier und das Adventessen statt und auch für das nächste Jahr laufen die Planungen auf Hochturen.