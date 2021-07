Mit Geschick durch den Parcours

Verkehrstage am Gymnasium Langenhagen

Langenhagen (ok). Lesen, Schreiben und Rechnen sind elementar um durchs Leben zu kommen, aber auch Schwimmen und Radfahren sollte jeder beherrschen. Zumindest in der fünften Klasse. Nicht zuletzt ein Grund, warum das Gymnasium regelmäßig die Verkehrstage mit Themen wie "Toter Winkel" und "Achtung Auto" veranstaltet. Und in diesem Jahr auch wieder der beliebte Fahrradparcours dabei, bei dem Geschicklichkeit und das richtige Maß in Sachen Geschwindigkeit auf dem Drahtesel gefragt waren. Verlockend das Angebot von Jens Feuerherm, Klassenlehrer der 6f: Sollten zwölf von 25 Schülern den Parcours mit null oder nur einem Fehlerpunkt absolvieren, gibt es eine Runde Eis für alle. Also legten sich alle mächtig ins Zeug. Die Schüler mussten einen Kreis fahren, um eine Kette wieder am Ausgangsort abzulegen. Außerdem war eine Acht angesagt, die Balance auf dem Brett, Slalom und eine Vollbremsung. Und auch die richtigen Handzeichen waren wichtig. Prüfungen, die die Kinder mit Bravour meisterten.