Mit Glücksfrikadellen zum Sieg?

Eishockey: Scorpions drehen mit 5:0 über Riessersee Playoff-Serie

Langenhagen/Wedemark. Nahtlos haben die Hannover Scorpions im dritten Aufeinandertreffen gegen den SC Riessersee an ihren Aufwärtstrend vom zweiten Playoff-Spiel in Füssen angeknüpft. Mit einer kämpferisch und spielerisch überzeugenden Leistung waren die Scorpions der verdiente Sieger. Auch in der Höhe ging das 5:0 (2:0/0:0/3:0) in Ordnung.Bereits morgen Vormittag starten die Scorpions in Richtung Füssen, wo sie am Freitagabend um 20 Uhr im Bundesleistungszentrum Spiel vier der ersten Playoff-Serie austragen. Sollten die Scorpions diese Begegnung gewinnen, wäre die Serie beendet. Im Fall einer Niederlage fände das letzte und dann entscheidende Spiel am Sonntag (Spielbeginn 18 Uhr) in der Hus-de-Groot-Eisarena statt.„Wir müssen den jetzt eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen, sowohl taktisch als auch spielerisch“, fordert Coach Dieter Reiss von seinem Team, wobei er auch mit der kämpferischen Leistung von Dienstagabend sehr zufrieden war.Auch vor diesem wichtigen Spiel brät die gute Seele der Scorpions, Christiana Haselbacher, wieder die geliebten und immer begehrten Glückfrikadellen, die sie nach dem Mittwochstraining zur Mannschaft in die Kabine brachte.