Mit großem Engagement für den Naturschutz

Nachruf für Horst Dronia

Horst Dronia war einer jener bescheidenen Naturschützer, die ihre Lebenszeit still einsetzen, um mit großem Engagement für ihre Überzeugung einzutreten. Auch wenn er die Welt bereiste, so fand er seine Leidenschaft doch in den Mooren. Daher war eines seiner wichtigsten Ziele im angewandten Naturschutz die Erhaltung der Moore in unserer Hannoverschen Moorgeest. Dafür hat er unglaublich viel Zeit und Energie eingesetzt und innerhalb der letzten Jahrzehnte mehr als 700 ehrenamtliche Arbeitseinsätze organisiert und teilweise auch geleitet. Besonders hervorzuheben ist, dass es ihm gelungen ist, viele Mitstreiter für den Moorschutz zu begeistern, darunter auch zahlreiche Lehrer und Schulklassen der IGS List, Langenhagen und Mühlenberg. Dieses Engagement wurde im Jahr 2013 mit der Verleihung des Niedersächsischen Ehrenamtspreis gewürdigt. In einem Interview im Spiegel Magazin, (1984, Ausgabe 30, Seite 131) wird der Meteorologe Horst Dronia mit folgendem Satz zitiert: „Was das Wetter betrifft, darf man eben das Staunen und Hoffen nie aufgeben.“ (1984: Der Spiegel, Ausgabe 30, Seite 131) Genau dieses „Staunen und Hoffen“ zog sich wie ein roter Faden durch sein Leben und wirkte ansteckend auf sein Umfeld, wenn er während der Einsätze im Moor sein umfangreiches Wissen über dieses besondere Ökosystem teilte. Sein Einsatz für die Pflanzen- und Tierwelt sowie die Hochmoorökosysteme war herausragend. Horst Dronia war Mitglied der Naturkundlichen Vereinigung Langenhagen ebenso im NABU und besonders dem BUND schon immer verbunden. Er verstarb nach langer Krankheit am 21. November im Alter von 86 Jahren.