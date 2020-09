Mit Hummeln im Hintern

Infotag in Engelbostel am 19. September von 15 bis 18 Uhr

Engelbostel. Ein kurzes Gespräch auf dem Marktplatz und eine Idee ist geboren. Der Seniorenbeirat der Stadt Langenhagen, der Freundeskreis „Fliegende Vielfalt“ und das Projekt „Helfende Hände“ der Diakonie Hannover-Land veranstalten einen Informationsnachmittag für Senior*innen in Engelbostel. Am Sonnabnen, 19. September, on 15 bis 18 Uhr wird der Platz vor dem Dorfgemeinschaftshaus Engelbostel zum Treffpunkt. „Auch unter den aktuellen Corona-Regeln ist es uns wichtig ein offenes Ohr für die Anliegen der Senior*innen in Langenhagen zu haben“, betont Erika Döhner, stellvertretende Vorsitzende des Seniorenbeirates. Gehör finden die Engelbosteler*innen zeitgleich bei der offenen Sprechstunde der Ortsbürgermeisterin Bettina Auras. Sie verlegt kurzer Hand ihre Sprechzeit auf das Dorfgemeinschaftshaus. Doch die Veranstalterinnen bieten mehr als nur politischen Austausch: Ein Blick ins Leben der Hummel und in ein Hummelhaus sindebenso möglich wie ein Gespräch mit denMitarbeitenden von „Helfende Hände“, die eine Alltagsbegleitung für Senior*innen anbieten.Auf die Einhaltung der aktuellen Corona-Auflagen wird viel wertgelegt. „Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung nicht stattfindenkönnen“, so Jessica Kind (Diakonie HannoverLand), „denn eine Veranstaltung dieser Art ist zurzeit in geschlossenen Räumen nicht möglich.“Maren Welmert (Freundeskreis „Fliegende Vielfalt“) ist jedoch zuversichtlich: „Das Wetter wird mitspielen. Kommen Sie vorbei!“.