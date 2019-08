Mit Klang und Leben

Sonntag, 15. September – Kirchweihfest vor der Elisabethkirche

Langenhagen. Zur 150-Jahrfeier der Elisabethkirche findet am Sonntag, 15. September, ein großes Kirchweihfest auf dem Kirchplatz statt. Nach dem Gottesdienst, in dem Landesbischoff Ralf Meister predigen wird, wird es ab ungefähr 12 Uhr viele Attraktionen zum Genießen und Mitmachen geben.Auf der Bühne wird das Langenhagener Bläserensemble den Anfang machen. Die jungen Bläser, die alle auch im Langenhagener Stadtorchester spielen, bieten eine fröhliche Mischung aus Pop- und Volksmusik.Um 15.30 wird dann Oliver Perau mit seiner Band „Klang und Leben“ ein Konzert geben. Seit sechs Jahren touren „Klang und Leben“ durch Pflegeeinrichtungen Deutschlands und geben Konzerte nicht nur, aber vor allem für Menschen mit Demenz. Was die Musiker Oliver Perau (Juliano Rossi und Terry Hoax), Peter Jordan (Running Wild), Andreas Meier, Karten Kniep (Terry Hoax), Jens Eckhoff (Wir sind Helden), Jens Nickel (Radio Doria) und Initiator Graziano Zampolin auf die Beine stellen, ist in Deutschland einzigartig. Sie verbreiten mit ihrer Musik, ihrer Spontaneität und Warmherzigkeit so viel Lebensfreude, dass man einfach mitgerissen wird.Ab 17 Uhr werden die Kinder und Jugendlichen vom „Zirkus Hermine“ Teile ihrer aktuellen Revue präsentieren. Der Zirkus der Elisabethkirche führt seit vielen Jahren regelmäßig seine bunten und originellen Shows auf. Dieses Mal wird sich alles um den Baumeister der Kirche, Conrad Wilhelm Hase, drehen.Zum Mitmachen bietet die Kita Aktionen für Kinder an, eine Hüpfburg lädt zum Toben ein und ein XXL-Tischkicker steht für alle Fußballbegeisterten bereit.Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein. Ein Café bietet Kaffee und Kuchen und in der Grillbude werden leckere Bratwürste mit Pommes zubereitet. Einige Teilnehmerinnen der Flüchtlingshilfe werden kurdische Spezialitäten anbieten und am Stand der Evangelischen Jugend wird es Cocktails in liturgischen Farben geben, denn die Farben des Kirchenjahres sind Thema der Kunstworkshops und Ausstellungen der Jubiläumsfestwochen, die mit dem Kirchweihfest eingeläutet werden.Ausblick: Am Sonntag, 22. September wird nach dem Gottesdienst in der leergeräumten Elisabethkirche die Ausstellung der Bilder aus dem Kunstworkshop „Grün:Weiß:Schwarz:Rot:Violett“ eröffnet. Für den Mal-Workshop (21. Und 22. September) kann man sich bereits online anmelden (www.elisabethgemeinde.de). Gleichzeitig wird die Licht-Klang-Installation der Künstler Tosh Leykum und Sascha Maaß zu sehen sein.