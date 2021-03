„Mit Kraft und Bedacht die Krise meistern"

Bündnis 90/Die Grünen - die Unabhängigen legen Haushalt vor

Langenhagen.Als erste Ratsfraktion hat die Gruppe Bündnis 90/Die Grünen - Die Unabhängigen ihr Konzept für den Haushalt der Stadt Langenhagen für das Jahr 2021 vorgestellt.„Wir planen Rekordinvestitionen für die Stadt. Durch diese öffentlichen Ausgaben stützenwir den Weg aus der Krise und reduzieren den Sanierungsstau bei städtischenGebäuden“, führt Dirk Musfeldt, Vorsitzender der Gruppe aus. Aber die Kreditaufnahmen für diese Rekordinvestitionen könnten auch nicht unbegrenzt gesteigert werden."Die notwendigen umfangreichen Investitionsvorhaben trotz aktuell reduzierter Einnahmenzu stemmen, ist eine große Herausforderung." erläutert Musfeldt weiter. "In dieserSituation kann der Rat der Stadt nicht alles zugleich in Auftrag geben."Einige Bauvorhaben sollen nach Vorschlag der Gruppe deshalb zurückgestellt werden.Darunter fällt der Anbau an das Rathaus der Stadt, aber auch mehrere Straßenbaumaßnahmen. Um zu sparsamer Planung anzuhalten, sollen die Ansätze für Investitionengenerell um 10% verringert werden – allerdings mit Ausnahme der Maßnahmen zumKlima- und Umweltschutz."Bei einigen Bauvorhaben liegt die Verwaltung hinter ihrem eigenen Zeitplan zurück."stellt Wilhelm Behrens, Mitglied des Stadtplanungs-, Bau- und Umweltausschusses,fest. „Wir wollen, dass diese zuerst abgearbeitet werden – deshalb können dieHaushaltsmittel für neue Projekte fast halbiert werden. Dann wird auch wenigerKreditaufnahme erforderlich.“ Der Gruppe Grüne / Unabhängige ist wichtig, dass Zinsenund Tilgungen auch in den kommenden Jahren die städtischen Haushalte nichtüberfordern. Fraktionsvorsitzender Musfeldt betont, dass die Gruppe diese Zielsetzungschon seit Längerem verfolgt. „Der städtische Haushalt war vor schon vor der Pandemienicht in der Lage, alle gewünschten Investitionen zu stemmen, das wird sich auch nachder Krise nicht ändern.“ analysieren Dirk Musfeldt und Wilhelm Behrens. „Da müssenPrioritäten gesetzt werden. Dabei stehen für uns Schulen, Kindertagesstätten undKlimaschutz vornan. Für alles Weitere gilt: Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben.“Auch laufende Ausgaben der Verwaltung sollen verringert werden. Die Grünen undUnabhängigen greifen dabei Vorschläge des vorjährigen Haushaltssicherungskonzeptsder Verwaltung auf. Um mit gutem Beispiel voranzugehen, haben die Politiker auch eineKürzung der eigenen Aufwandsentschädigungen um gut ein Viertel vorgesehen. Fernersetzen sie sich dafür ein, durch mehr Telearbeit mittelfristig einen Anteil von etwa 20 Prozent der städtischen Büroarbeitsplätze entbehrlich zu machen. Die Ratsgruppe ist davonüberzeugt, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung gern dazu bereitwären.