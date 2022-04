"Hannover Brass" am Sonntag, 12. Juni, ab 17 Uhr in der Elisabethkirche

Langenhagen. Seit dem Jahr 2000, dem hannoverschen Expo-Jahr, widmet sich das Ensemble „Hannover Brass“ der Bearbeitung und Interpretation unterschiedlichster Musik aus allen Epochen.Das Markenzeichen: Gepflegte Blechbläsermusik mit Kraft und Gefühl und einem satten symphonischen Sound.Am Sonntag,12. Juni. um 17 Uhr möchte das Ensemble wieder einmal alle diejenigen, die sich für virtuose Blechbläsermusik interessieren, zu einem abwechslungsreichen und klangprächtigen Konzert in die Elisabethkirche in Langenhagen einladen, mit Musik von Barock bis Swing, mit Kompositionen von Samuel Scheidt, Giovanni Gabrieli, Richard Wagner oder auch George Gershwin.Mit der Capriol Suite schuf der englische Komponist Peter Warlock 1926 ein Werk, das aus sechs ganz unterschiedlichen Tänzen besteht und auf französischen Melodien des 16. Jahrhunderts beruht. Wie der Titel schon andeutet, wird es einige musikalische und tonliche Capriolen in diesem Werk geben.Dass Blechbläser nur sehr schwer an der Musik von Richard Wagner vorübergehen können, beweisen die 11 Musikerinnen und Musiker von Hannover Brass mit einem Ausflug in die Welt der Oper. Ein klangvolles Arrangement des Ensemblemitglieds Mirco Meutzner aus „Lohengrin“ steht auf dem Programm.Mit dem Solostück für Flügelhorn „Concierto de Aranjuez“ gibt es einen Ausflug nach Spanien. Bei der Ballade „I Only Have Eyes for You“ wird sich Hannes Diedrich mit seiner Bassposaune präsentieren und beweisen, das es eigentlich sehr Schade ist, das dieses wundervolle Instrument so selten solistisch zu Hören ist.Der amerikanische Komponist George Gershwin gilt als der Begründer des symphonischen Jazz. Mit dem Potpourri „Gershwin Selection“ präsentiert Hannover Brass eine kleine Auswahl an bekannten Stücken dieses äußerst erfolgreichen Komponisten und beweist damit, das die Musikerinnen und Musiker ebenfalls in der gehobenen U-Musik zu Hause sind.