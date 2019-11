St.-Paulus-Blues mit Mama´s Cooking am 10. November

Langenhagen. Am Sonntag, 10 .November, wird unter dem Motto „When Country gets the Blues“ die Band „Mama’s Cooking“ mit vier Musikern und einer Sängerin aufspielen. Nach dem guten Zuspruch und viel Beifall im vorigen Jahr kommt die Band gern wieder in die St.- Paulus-Gemeinde und vertreibt graue Novemberstimmung. „Dies wird nun die dritte Veranstaltung in der Reihe St. Paulusblues sein, die vom Publikum bisher sehr gut angenommen wurde. Auch von den Bands haben wir tolle Rückmeldungen, unser Publikum schenkt den Bands große Aufmerksamkeit und spendet viel Beifall. Das ein oder andere Tanzbein wird auch geschwungen“ freut sich Eberhard Engel-Ruhnke, Kirchenvorsteher der Gemeinde, auf die bevorstehende Veranstaltung. Mama's Cooking unterhält die Zuschauer mit zweistimmigen Gesang und abwechslungsreicher Musik aus mehreren Jahrzehnten. Das facettenreiche Repertoire der Band erstreckt sich von Modern Country bis zum Blues mit Rock´n Roll. Das Programm umfasst unter anderem Stücke von Dixie Chicks, Rick Vito sowie Hank Williams und Kathy Mattea. Frontfrau Sigrid Rose interpretiert die Lieder mit Liebe zur Musik.Für die Gäste stehen leckerer Cappuccino, Kuchen, Wein und alkoholfreie Getränke bereit. Einlass ist um 15 Uhr in der Hindenburgstraße 85 in Langenhagen. Konzertbeginn ist um 15.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.