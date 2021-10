Mit neuer Hüfte zu neuer Lebensqualität

Paracelsus-Klinik: Patientenvortrag am Mittwoch, 3. November

Langenhagen. Schmerzen im Hüftgelenk können in jedem Lebensalter auftreten. Die Ursachen sind unterschiedlich: Im fortgeschrittenen Lebensalter liegt meistens ein Gelenkverschleiß (Arthrose) vor; hierfür ist das operative Einsetzen eines künstlichen Hüftgelenks meistens die einzig mögliche Behandlung.Professor Christian Siebert, Chefarzt der Orthopädie und Sporttraumatologie, wirdam Mittwoch, 3. November, zum Thema Hüftgelenksschmerzen über aktuelle diagnostische und therapeutische Konzepte informieren.Die kostenlose Informationsveranstaltung findet am Mittwoch um 17 Uhr im ersten Obergeschoss der Paracelsus-Klinik am Silbersee statt.Die Sitzplätze sind begrenzt und eine Anmeldung ist zwingend erforderlich. Für dieVeranstaltung gilt die 2G-Regel (geimpft oder genesen). Entsprechende Nachweise sindbitte mitzubringen.Anmeldungen werden telefonisch bei unter (0511) 77 94-0 entgegen genommen.