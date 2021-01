Mit Respekt! in Langenhagen

Volkshochschule engagiert sich in landesweiter Initiative

Langenhagen. Die Volkshochschule Langenhagen ist seit SeptembervergangenenJahres aktiv an der Initiative „MitRespekt! für Niedersachsen“ beteiligt und organisiert in den kommenden Monaten Aktionen und Veranstaltungen, um zu sensibilisieren und zu stärken: von einer sich verändernden Konfliktkultur, Ausgrenzung und Hass vor der Haustür hin zu mehr Reflexion, Rücksicht und Courage.Seit Jahren häufen sich verbale und gewalttätige Angriffe gegen ehrenamtlich Engagierte und weitere Personen der Öffentlichkeit. Beispielsweise werden ein Drittel aller Rettungskräfte fast täglich oder jede Woche beschimpft oder beleidigt während sie anderen helfen und Leben retten. Auch jeder Zweite im öffentlichen Dienst wurde bereits Opfer eines Übergriffs, wie eine Studie des deutschen Bundesamts zeigt. Dabei richtet sich die Wut nicht gegen die Personen selbst, sondern ihre Funktion, die sie für unsere Gesellschaft ausüben.Um dieser Entwicklung in Langenhagen vorzubeugen, werden in den kommenden Wochen digital oder, wenn möglich, vor Ort, Trainings, Workshops und Gesprächsrunden in Schulen als auch in der VHSit offenen Angeboten für Interessierte durchgeführt. „Wir möchten aufmerksam machen und anregen, sich bewusst mit dem Thema auseinanderzusetzen und Antworten zu finden, wie Respekt in unserer Gesellschaft stärker gefördert und gelebt werden kann“ fasst Annette von Stieglitz, Leiterin der VHS Langenhagen, die Gespräche mit den Kooperationspartnern zusammen. Wobei sie auch betont, dass Langenhagen in dieser Hinsicht beileibe kein Brennpunkt sei.Dabei arbeitet die Volkshochschule eng mit Vereinen und helfenden Organisationen aus Langenhagen, wie Feuerwehr, Polizei, Johanniter, Verein Bürger für Kaltenweide (BfK) , Präventionsrat, Freiwilligenagentur, win., Offene Gesellschaft und Bürgerstiftung Langenhagen und weiteren Engagierten aus Langenhagen, zusammen, um die gewünschten und passenden Angebote zu realisieren. Elke Zach von den Johannitern, die auch von verbalen Angriffen auf Rettungssanitäter berichten kann, will "nötiges Handwerkszeug an die Hand geben".„Wir waren begeistert, wie viele sich im August 2020 auf unseren Aufruf gemeldet haben, die Initiative in Langenhagen zu unterstützen“ sagt Projekt-Koordinatorin Annika Eskera. „Auch die weiteren gemeinsamen Vorbereitungen auf digitalem Weg verliefen sehr gut. In der aktuellen Situation war und ist uns der Schutz aller Beteiligten ebenso wichtig wie das Gelingen des Projekts.“Schulen, wie das Gymnasium, die Leibniz IGS, die IGS Süd, die Grundschule Godshorn, und die Adolf-Reichweinschule beteiligen sich ebenfalls an der Initiative und haben sich bei der Planung mit Ideen und Wünschen eingebracht.Parallel werden bei der Stadtbibliothek Langenhagen und der vhs die landesweite Initiative mit Aufstellern und Plakaten präsentiert. Von außen sichtbar, da beide Einrichtungen zurzeit nicht geöffnet sind. Vor Ort ist eine kostenlose Broschüre erhältlich, die erste Hintergrund-informationen gibt.Durch die Corona-Pandemie kann es kurzfristige Änderungen im Termin oder auch im Format geben. Die vhs bittet daher, sich auf der Webseite www.vhs-langenhagen.de oder telefonisch unter (0511) 7307 9710 zu informieren.Die Initiative "MitRespekt!" wird vom niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur und den kommunalpolitischen Vereinigungen von SPD, CDU/CSU, FDP sowie Bündnis90/Die Grünen gefördert und vom Landesverband der Volkshochschulen Niedersachsens mit den lokalen Volkshochschulen umgesetzt.Der Landtagsabgeordnete Rainer Fredermann und die Langenhagener Politik – mit Mirko Heuer als Bürgermeister – unterstützen das Projekt ausdrücklich. Aus der Stadtverwaltung beteiligen sich die Abteilung Soziales und die Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur.Für die nächsten Wochen stehen erst einmal zwei öffentliche Termine an, die - sofern es das Pandemie-Geschehen zulässt - als Präsenzveranstaltung ablaufen sollen. Der Verein "Bürger für Kaltenweide" lädt für Donnerstag, 18. Februar, um 18.30 Uhr ins Dorfgemeinschaftshaus Kaltenweide zum Workshop "Verbale Angriffe neutral abfangen" ein. Die Veranstaltung kann je nach Lage auch online ablaufen. Marco Rösler, stellvertretender Vorsitzender des BfK: "Da laut Vereinssatzung der übergeordnete Vereinszweck die Förderung des Gemeinwesens, des Miteinanders ist, möchten wir als gut vernetzter Verein diesem wichtigen Thema vor Ort Raum geben.Unsere Idee ist es, Betroffene von Anfeindungen zu befähigen. entsprechend zu reagieren und Zivilcourage zu zeigen." Geplant ist obendrein noch ein Filmabend zu Achtung, Anerkennung ujnd Toleranz, der am Dienstag, 16. März, ab 18.30 Uhr im VHS-Treffpunkt über die Bühne gehen soll. An Stadtbibliothek und VHS-Treffpunkt stehen Aufsteller mit weiteren Informationen; weitere Aktionen mit Präventionsrat und win sind geplant.