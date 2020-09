Mit Traditionen bricht man nicht

Dressurturnier beim RFVoV Hubertus findet statt

Krähenwinkel. Am kommenden Wochenende, am 26 und 27. September, ist es wieder soweit. Der Reit-, Fahr- und Voltigierverein (RFVoV) Hubertus Langenhagen veranstaltet sein traditionelles Herbstturnier. „Nachdem viele Turniere in der Region aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, sind wir sehr glücklich, unser Dressurturnier durchführen zu dürfen. Wir stehen in engem Kontakt mit den Behörden. Gemeinsam haben wir ein Hygienekonzept entwickelt.“ sagt Sportwartin Sabrina Scheib. Das große Interesse der Reiterinnen und Reiter spiegelt sich in der Anzahl der Nennungen wieder. Sie werden in Prüfungen bis zur Klasse M** an den Start gehen. Die Veranstaltung kann coronabedingt nicht öffentlich stattfinden. „Umso glücklicher sind wir, mit ClipMyHorse.TV einen Partner gefunden zu haben, der die Prüfungen unseres Turniers im Internet überträgt. So kann trotzdem jede/jeder Interessierte die Ritte unserer Teilnehmer in allen Prüfungen verfolgen.“ so Scheib. Der RFVoV Hubertus Langenhagen hat ein schweres erstes Halbjahr hinter sich. Umso größer ist nun die Freude darüber, wieder Reiterinnen und Reiter aus der Region und darüber hinaus in Langenhagen begrüßen zu dürfen. Weitere Informationen unter: rfvv-hubertus-langenhagen.de.