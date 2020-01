Mit vielen Leckereien

Burkhard Sprengel gewinnt Präsentkorb bei ECHO-Weihnachtsrätsel

Langenhagen (ok). Er ist eifriger ECHO-Leser, nimmt regelmäßig an den Preisrätseln und Verlosungen teil. Beim Wrestling hat der Langenhagener vor einigen Jahren schon einmal geklappt, und jetzt hat Burkhard Sprengel den Präsentkorb beim traditionellen ECHO-Weihnachtsrätsel mit dem richtigen Lösungswort "Honigkuchenpferd" gewonnen, darf sich über viele süße und deftige Leckereien freuen. Der 60-jährige Sprengel stammt eigentlich aus Hannover, lebt mit seiner Ehefrau aber schon seit 1999 in der Flughafenstadt. Für 20 weitere glückliche Gewinner gab es übrigens eine Flasche Mumm-Sekt.