Mit Weihnachtsgans, Kuh Tilda und Kamel Klaus

Autorin Stephanie Schneider liest bei der Aktion Ohrenschmaus vor

Langenhagen. Für Freitag, 14. Dezember, lädt der Leseclub Kinder und Erwachsene zur Aktion Ohrenschmaus ein. Dann dürfen sich die Zuhörerinnen und Zuhörer entspannt zurück lehnen und spannenden Geschichten lauschen. An diesem Freitag vor dem dritten Advent wird die Autorin Stephanie Schneider aus Hannover zu Gast im Quartierstreff in der Freiligrathstraße 11 in Langenhagen sein – und das zum wiederholten Male. „Ihre Geschichten sind bunt, lustig und lebendig und vor allem kann sie super vorlesen!“, sagt Quartiersmanagerin Claudia Koch und nimmt gleich vorweg, warum sich der Weg in den Quartierstreff lohnen wird. Denn Stephanie Schneider begeisterte die Gäste ihrer Lesung in der Vergangenheit mit ihrer Art und Weise, wie sie ihre Geschichten präsentiert. Mit Herz und Humor! Und darum wird es gehen: Weihnachten ohne Gans ...? Eine Weihnachtsgeschichte mit ganz besonderer Überraschung. Die Kuh Tilda und das Kamel Klaus sind beste Brieffreunde. Weihnachten wollen sie gemeinsam feiern – mit Gans, Tannenbaum und allem, was dazugehört! Doch als es so weit ist, hat Tilda vergessen, eine Gans einzuladen. Heiligabend ohne die Gesellschaft einer Weihnachtsgans? Undenkbar! Sofort machen sich die beiden auf die Suche, und tatsächlich finden sie eine einsame Gans, denn Klaus und Tilda sind nicht die Einzigen im Dorf, die ihre Gans vergessen haben … So wird es doch noch ein ganz besonderes Weihnachtsfest! Und: Das endlos lange Weihnachtswarten. Ein neues Mia-Abenteuer für Ungeduldige. „Warum kann nicht heute schon Weihnachten sein?“, mault Mia am 23. Dezember. „Ganz einfach. Weil ich noch ein Geschenk für Mama kaufen muss“, erklärt Papa und fährt mit ihr in die Stadt. Schöne Dinge gibt es hier genug. Frühstücksflocken mit Spielzeug in der Packung zum Beispiel. Oder Sachen für Fußball-Fans. Und zum Glück läuft auch eine netter Engel durchs Kaufhaus. Ohne den hätte Weihnachten in all dem Chaos nämlich vielleicht ausfallen müssen! Termin: Freitag, 14. Dezember, 15 Uhr. Willkommen sind alle Kinder! Eltern und Großeltern dürfen auch mit! Die Veranstaltung ist kostenfrei!