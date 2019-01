Langenhagener ECHO verlost drei Tickets für „Zauber der Travestie“ im Theatersaal

Langenhagen (ok). Farbenprächtige Kostüme, eine Welt aus Illusionen und perfekter Täuschung, mal heftig, mal mit Herz und alles verpackt in eine Vielfalt farbenprächtiger Kostüme. „Zauber der Travestie – das Original“ gastiert am Freitag, 1. Februar, ab 20 Uhr im Theatersaal; Einlass ist schon ab 19 Uhr. Mit Witz und Charme führen die beiden Entertainer Marcel Bijou und Sarah Barelly durch das Programm und sorgen für perfekte Unterhaltung. Dazu gesellen sich Chris aus Berlin, Ireen Sue und Miss Jennifer. Aber auch die Publikumslieblinge Denisse Zambrana, das spanische Multitalent, und Frl. Luise werden mit ihrer Komik begeistern. Tickets für diese Show der Extraklasse gibt es in der HAZ/NP/ECHO-Geschäftsstelle im CCL zum Preis von 25 bis 27,50 Euro. Das Langenhagener ECHO verlost darüber hinaus drei Tickets für die Revue. Interessierte schreiben bitte bis Sonnabend, 26. Januar, eine E-Mail an redaktion@langenhagener-echo.de.