Pilotprojekt "Aufsuchende Gesundheitsförderung" im Wiesenauer Quartier

Langenhagen (ok). Sie gehen zu den Menschen in Wiesenau: Seit April 2022 weitet der Verein Win "Wohnen in Nachbarschaften bei der KSG" das bestehende Quartiersmanagement mit „Aufsuchender Gesundheitsförderung“ aus. „Nach Abschuss unseres erfolgreichen Projekts „Gesund im Quartier“ werden wir mit den Erkenntnissen weiterarbeiten und Gesundheitsförderung und Quartiersmanagement in der unmittelbaren Nachbarschaft umsetzen“, berichtet Projektkoordinatorin. Anna-Marie Eichhorn, Alt hilft Jung, und Jung hilft Alt. Für das Pilotprojekt sind Wohngemeinschaften unterschiedlicher Struktur ausgewählt worden.Das auf vier Jahre angelegte Modellprojekt „Miteinander gesund leben – Aufsuchende Gesundheitsförderung für ältere Menschen in Wiesenau“, das von der gesetzlichen Krankenversicherung mit 277.000 Euro gefördert wird, visiert die ausgewählten Hausgemeinschaften der KSG Hannover an und vernetzt die dort lebenden Menschen mit aktivierenden und aufsuchenden Methoden miteinander. Mit dem neuen Ansatz will Win außerdem Einsamkeit, gerade bei älteren Menschen, präventiv begegnen und Nachbarschaftshilfe im Rahmen von individuellen Helfernetzwerken etablieren. Ziel ist es, dass Wiesenauer Senioren gesund und aktiv im Quartier leben und soziale Kontakte in ihrer Nachbarschaft pflegen. Die Idee ist, dass die Hausgemeinschafen eigenständig miteinander in Kontakt bleiben und sich gegenseitig unterstützen und gemeinsame Aktivitäten für und mit Nachbarn planen. Der Zugang zu gesundheitsfördernden Angeboten im Quartier und die Stärkung gesundheitlicher Ressourcen soll durch die Vernetzung mit den Nachbarn im Haus erhöht werden.Zu Beginn des Projekts startet eine Testphase, die mit drei gezielten Hausgemeinschaften anfängt zu arbeiten und die Idee des Projekts erprobt. Nach der Testphase sind drei weitere Hausgemeinschaften vorgesehen. Ausgewählt wurden die Hausgemeinschaften nach bestimmten Kriterien. win vermutet, dass die Menschen in den vorgesehenen Häusern den Quartierstreff noch nicht kennen und die win-Angebote nicht besuchen. Außerdem leben in den Häusern viele ältere alleinstehende Menschen, aber auch Familien und jüngere Menschen. Da der Verein mit den vorherigen Angeboten nur etwa die Hälfte der älteren Menschen aus Wiesenau erreicht hat, geht Projektkoordinatorin Anna-Marie Eichhorn davon aus, dass ein Teil der alleinlebenden älteren Menschen zudem ihre Wohnung nur selten verlassen und von Einsamkeit bedroht sein könnten.Win steht für „Gute Nachbarschaft“ und daher will der Verein mit bestimmten Mehrfamilienhäusern erproben, wie „l(i)ebenswerte Hausgemeinschaften“ entstehen können.Es werden regemäßig stattfindende Beteiligungsmethoden wie etwa aktivierende Befragungen oder Hausbewohner-Versammlungen stattfinden, um die Menschen aus dem Haus zusammenzubringen.Das Projekt „Miteinander gesund leben“ wird von dem Bündnis der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für Gesundheit in Niedersachsen gefördert und möchte einen Beitrag zu einer gesunden Lebensweise leisten. Karl Heinz Range, Vorsitzender von Win, ist froh, dass sich das erste Projekt in Sachen Gesundheitsförderung so etabliert hat, und viele ehrenamtliche Angebote auch nach der Projektphase erhalten geblieben sind. Und er ist überzeugt davon, dass das auch bei der Anschlussinitiative der Fall sein wird.