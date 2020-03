Mitreißende Melodien

Jahreskonzert der Langenhagener Akkordeonfreunde

Langenhagen. Die Langenhagener Akkordeonfreunde laden für Sonntag, 14. März, um 15 Uhr in der Aula des Schulzentrums Langenhagen zu ihrem Jahreskonzert 2020 ein. Mit diesem musikalischen Höhepunkt und ihren Orchestern „Vive l’Accodéon“ und „Con Brio“ leiten sie den Frühlingsbeginn ein und freuen sich über Zuhörer, die sie dabei unterstützen.Damit der Frühling auch würdig in beginnen kann und um den Gästen einen Ohrenschmaus zu bereiten, proben die Spieler der Langenhagener Akkordeonfreunde mit der musikalischen Leiterin Olga Debrere bereits sehr fleißig und legen hierfür auch Übungstage an Wochenenden ein.Regelmäßige Besucher werden sicherlich mit großer Vorfreude auch in diesem Jahr erstklassige Stücke aus den verschiedensten Genres erwarten. Um nicht zu viel zu verraten, können sich die Zuhörer unter anderem auf den sensationellen „Tango Sensación“ und auf Gesang mit Gänsehaut-Garantie freuen. Für die Spieler des Orchesters „Con Brio“ hat „The Lord of the Dance“ mit seinem Schwierigkeitsgrad aber auch den mitreißenden Melodien einen besonderen Stellenwert, den das Publikum nach der Darbietung nachvollziehen wird.Auch wird es in diesem Jahr wieder ein abwechslungs- und umfangreiches Kuchenbuffet, Kaffee und weitere Getränke geben. Karten gibt es vor Ort an der Kasse zum Eintrittspreis für sechs Euro zu kaufen. Die Langenhagener Akkordeonfreunde freuen sich sehr auf Ihren Besuch.