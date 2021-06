Ninia LaGrande eröffnet Frauennetzwerk am Freitag, 2. Juli

Langenhagen. Sie ist Moderatorin, Autorin und Slam-Poetin: Die Texte von Ninia LaGrande handeln von Selbstliebe, Feminismus, Vielfalt, Inklusion und weiteren Themen, außerdem ist sie bekannt aus Fernsehsendungen und Podcasts. Am Freitag, 2. Juli, um 19 Uhr wird sie die OnlineAuftaktveranstaltung zur Vernetzung von Frauen in Langenhagen eröffnen und über die gesellschaftliche Situation von Frauen sprechen, insbesondere im Hinblick auf die aktuellen Anforderungen. „Wir freuen uns riesig, dass sie uns mit ihrer Teilnahme beehrt und mit uns humorvoll in den Abend startet“, erklärt die Sozialdezernentin der Stadt Langenhagen, Eva Bender und ergänzt: „Die Pandemie fordert Frauen auf verschiedenen Ebenen. Es ist daher höchste Zeit, die Vernetzung von Frauen in Langenhagen zu reaktivieren.“ Über Netzwerke werden Informationen ausgetauscht, Menschen kennengelernt, gemeinsam Ideen entwickelt und umgesetzt. „Wir möchten in Langenhagen die Stimmen der Frauen wieder stärken und in der Gestaltung der Stadt sichtbarer machen“, erklärt Christiane Hartmann, stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Langenhagen das Ziel. „Wir wollen jede Langenhagener Frau, die sich einbringen möchte, ansprechen“, so Hartmann weiter, „ob jung oder alt, politisch erfahren oder interessiert - wer mitmachen möchte, ist herzlich willkommen.“ Im Anschluss an den Kurzvortrag LaGrandes ist Zeit für einen Austausch und die Ideenentwicklung zur gemeinsamen Vernetzung in gemütlicher Atmosphäre. Interessierte, die teilnehmen möchten, wenden sich bitte mit Namen, Anschrift und Telefonnummer per E-Mail an gleichstellung@langenhagen.de oder melden sich telefonisch unter (0511) 73 07-92 01. Anmeldeschluss ist der 28. Juni. Die Teilnehmerinnenzahl ist aus technischen Gründen begrenzt. Initiatorinnen des Netzwerkes sind neben Christiane Hartmann und Eva Bender von der Stadt Langenhagen auch die Regionsabgeordnete und Ratsfrau Elke Zach und die Leiterin des Mehrgenerationen-Hauses Christine Pfeuffer.