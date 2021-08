1. September: Kinder-Theater & Quatsch mit Sauce

Langenhagen. Die beiden Clowns Spax & Manoli wollen Mondfische angeln, aber der Mond ist spurlos verschwunden. Was tun? Natürlich, der Mond wird gepflanzt – mit Erdmondsamen aus dem Spax-Spuxi-Land!Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren können dieses „Abenteuer mit viel Freundschaft zum Glück“ mit erleben. Zum Abschluss der Sommerferien am Mittwoch, 1. September, lädt der Verein win das Kinder-Mit-Mach-Theater von 15 bis 18 Uhr auf den Quartiersplatz in Wiesenau ein.Nach dem Theaterstück wollen die Clowns gemeinsam mit den Kindern grüne Sauce mit Kartoffeln und Apfelmusmatschquatsch zubereiten und essen. Wer dabei sein möchte, meldet sich bitte im Quartierstreff Wiesenau unter der Telefonnummer (0511) 86 04-216 dazu an. Das Angebot ist kostenfrei. Die Veranstaltung findet auf dem Quartiersplatz am Quartierstreff Wiesenau an der Freiligrathstraße 11 in Langenhagen statt.