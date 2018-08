Motorrettungsboot, Löwenregatte und Kindereisenbahn

Seefest der DLRG Langenhagen am Sonnabend, 18. August, auf dem Silbersee

Langenhagen. Bei ihrem 17. Seefest am Sonnabend, 18. August, ab 14 Uhr wird die DLRG Langenhagen bei dem Kinderfest eine mobile Kindereisenbahn, eine Leihgabe des Straßenbahnmuseums Wehmingen, und eine Hüpfburg aufbauen lassen. Des Weiteren wird das Abenteuerland wieder das Kinderschminken und weitere kleine Aktionen anbieten. Natürlich laufen auch wieder Fahrten mit dem Motorrettungsboot anbieten, sofern es der Badebetrieb zulässt.Das beliebte Kaffee- und Kuchenbuffet, Waffeln, Staeks und Würste vom Grill, erstmalig auch ein Fischwagen und Crepe´s runden das Speisenangebot ab. Für Getränke wird natürlich auch gesorgt.Gegen 22 Uhr werden die Rettungsschwimmer wieder den Silbersee mit einem Fackelschwimmen illuminieren, im Anschluss daran wird das Höhenfeuerwerk gezündet.Neben der Musik, die DJ Mado auflegt, spielt die Band Silhouette mehrfach. Die Band besteht aus ehemaligen Schüler des Gymnasiums LangenhagenDie Langenhagener Bürgerstiftung ist der Initiator des Löwenrennen auf dem Silbersee. Hierbei werden Zertifikate für die Bälle, die im Vorfeld und auch am Tag des Seefestes gekauft (eine Spende von mindestens fünf Euro je Ball) werden können über eine Distanz auf dem Silbersee treiben. Mit dem Erlös wirdn ein soziales Projekt in Langenhagen unterstützt.Auf die drei ersten Gewinner des Löwenrennen warten als Preise Bonuskarten der Langenhagener Wasserwelt.