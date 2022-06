Motto "Auf der Schulbank"

26. Juni: „Zirkus Hermine“ meldet sich mit neuer Show zurück

Langenhagen. Im Gemeindehaus der Elisabethkirche heißt es am Sonntag, 26. Juni, ab 17 Uhr wieder Vorhang auf für eine Zirkus-Show der Kinder – und Jugendzirkus „Zirkus Hermine“.„Nach viel zu langer Pause wird im Gemeindehaus der Elisabethkirche endlich wieder füreine richtige Zirkusshow geprobt, “ erzählt Patricia Harlos, die das Zirkusprojekt derElisabethkirche als Trainerin und Regisseurin schon seit mehr als zehn Jahren begleitet.Derzeit bereiten 27 Kinder und Jugendliche und fünf Trainer unter dem Motto „Auf derSchulbank“ ein Programm vor, das an die phantasievollen Hermine-Präsentationen der vergangenen 14 Jahre anknüpfen soll.Der Schulalltag, wie er sich beim „Zirkus Hermine“ in der Elisabethkirche Langenhagenabspielt, ist natürlich alles andere als normal. Unterrichtet wird nicht an Tischen, sondern aufeiner großen, roten Parkbank. Die Mädchen und Jungs lernen in der Grundschule alsallererstes jonglieren, und auch die anderen Fächer haben wenig mit dem zu tun, was man aneiner normalen Schule erwarten würde. Stattdessen steht Artistik auf dem Lehrplan:Akrobatik und Balancieren auf Laufkugeln zum Beispiel, oder auch Hula Hoop und Stelzen.Die Lehrkräfte sind alle ein bisschen merkwürdig, ebenso wie die Hausmeisterinnen, die stattdurch die Flure lieber über das Drahtseil tanzen.Für Mathe, Englisch oder Deutsch sind die jungen Artistinnen und Artisten nicht zubegeistern. Zusammen mit den Schauspielern des neu gegründeten „Theater Hermine“ finden sie tausend und eine Ausrede, um jedem ernstgemeinten Unterricht zu entgehen – und wenn dafür ein Helikopter im Klassenraum landen muss. So macht Schule Spaß! Der Eintritt ist frei, es wird aber um eine verbindliche Reservierung gebeten unter zirkus.hermine@t-online.de.