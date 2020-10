Ordnungsdienst am Hallenfreibad Godshorn unterwegs

Godshorn (ok). Müllsündern auf der Spur: Markus Villwock und seine Truppe waren in Godshorn am Hallenfreibad unterwegs und forschten in den Müllbergen akribisch nach Adressen und Hinweisen.Zahlreiiche Müllsünder erwarten nun empfindliche Ordnungsgelder von der Reggion.