Multikulturell und inklusiv

Paradies Oriental tanzte zu Shantymusik

Langenhagen. Bei wunderschönem Wetter fand jetzt im Langenhagener Ortsteil Wiesenau unter dem Motto "Bunt und Stark - gemeinsam in Wiesenau" ein multikulturelles und inklusives Frühlingsfest in der Quartiersmitte statt. Die Gastgeberinnen und Gastgeber waren: Der Nachbarschaftsverein Win - Wohnen in Nachbarschaften bei der KSG Hannover, Seniorenheim Bachstraße, Lebenshilfe Langenhagen-Wedemark, Stadt Langenhagen, Seniorenbeirat, Kulturring Langenhagen, Emmaus-Kirchengemeinde, Diakonie Hannover-Land und die Mobile aufsuchende Jugendarbeit (Maja). Auf dem schön gestalteten Platz hatten die ehrenamtlichen Mitglieder bunte ansprechend gestaltete Stände aufgebaut. Hier gab es Informationen, Mitmachaktionen, Spiel und Spaß für Kinder, aber auch Essen und Trinken. Für musikalische Unterhaltung sorgte die Band "Black X".Im Zentrum des Platzes hatte der Kulturring Langenhagen seinen Infostand aufgebaut. Davor präsentierte sich Paradies Oriental mit vier Tänzen. Ein Tanz hatte hier Premiere. Zum ersten Mal zeigten die fünf Tänzerinnen, dass man als orientalische Tanzgruppe auch zu Shantymusik tanzen kann. Schnell fand sich viel Publikum im Halbkreis um die Tänzerinnen ein. Sie bedanken sich für dieses gelungene Fest ganz herzlich bei den Gastgeberinnen und Gastgebern.Bereits eine Woche später war Paradies Oriental zum Shantyfestival in der Strandalm am Langenhagener Silbersee eingeladen. An diesem Tag gab es norddeutsches Schietwetter, das aber den zahlreichen Gästen nicht viel ausmachte. Sieben Shantychöre traten auf. Angekündigt wurden sie von den Veranstaltern Harald Luther vom "Shantychor Störtebäcker" und Jürgen Miethe vom Kulturring Langenhagen.Die Tänzerinnen von Paradies Oriental sind passend zum maritimen Thema zu zwei Shantyliedern aufgetreten. Auch die Farben ihrer Kostüme -blau, weiß, türkis- passten gut dazu. Abgesehen vom Wetter hatte die Tanzgruppe genauso viel Spaß an der gelungenen Veranstaltung wie die Sänger, Zuschauerinnen und Zuschauer. Die direkt am Silbersee gelegene "Strandalm" bot allen eine großartige Kulisse. Für dieses tolle Festival und die Einladung, hier zu tanzen bedanken sich die Tänzerinnen vielmals.