Multivisionsshow: die Elbe

Deutschlands beliebtester Radwanderweg wird am 15. Januar präsentiert

Langenhagen. Die Besucher erzusammen mit dem Buchautor und Reisefotografen Matthias Hanke eine unterhaltsame Multivisionsshow über den Elberadweg.Der Elberadweg wurde mehrmals zum beliebtesten Radfernweg Deutschlands gewählt. Von der Mündung in Cuxhaven machen sich der Reisejournalist Matthias Hanke und seine Partnerin auf den Weg, um die berühmte Elbquelle im Riesengebirge zu entdecken. In eindrucksvollen Fotografien und Filmaufnahmen berichtet Matthias Hanke in seiner Reportage über den Elberadweg und gibt wertvolle Informationen für die eigene Reise mit dem Rad. Eine Strecke von 1.165 km legt die Elbe zurück, eingebettet in eine einzigartige Flusslandschaft. Neben der Vielfalt der Landschaft gibt es eine spannende Geschichte der jeweiligen Region und einzigartige Kulturerbe-Stätten zu entdecken. Historische Sehenswürdigkeiten, malerische Städte und Dörfer werden vorgestellt. Während der Obstblüte führt der Weg durch das Alte Land nach Hamburg. Kontrastreich ist nach der pulsierenden Hansestadt die Elbauenlandschaft. Deutschlandweit sind hier die meisten Störche anzutreffen. Entlang der sächsischen Weinstraße kommt man durch Orte wie Torgau, Meißen und natürlich Dresden. Mit den ersten Weinbergen verändert sich die Landschaft deutlich. Bald werden die Etappen anstrengender, die Ausläufer des Riesengebirges machen sich in den Waden bemerkbar. Von Spindlermühle aus startet die letzte Etappe hinauf zur Quelle. Karten gibt es an der Abendkasse für zehn Euro und ermäßigt für neun Euro.