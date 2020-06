Musik im Gottesdienst

Elisabethkirche: 21. Juni um 10 Uhr

Langenhagen. Auch am Sonntag, 21. Juni um 10 Uhr gibt es in der Elisabethkirche wieder wunderbare Musik zu hören. Christine Gropengießer spielt auf der Querflöte und wird dabei von Kantor Arne Hallmann begleitet. Christine Großengießer spielt seit vielen Jahren Querflöte und wirkt unter anderem im Langenhagener Instrumentalkreis an der Elisabethkirche mit. Kantor Arne Hallmann organisiert die aktuelle musikalische Reihe in den Gottesdiensten. Durch seine guten Kontakte in der Musikszene gelingt es ihm immer wieder, interessante Musikerinnen und Musiker zu gewinnen. Finanziert werden die Engagements durch Spenden, den Förderverein und Mittel der Kirchengemeinde. Wer einen Platz in der Kirche reservieren möchte, melde sich bis Freitag 12 Uhr im Gemeindebüro (Telefon0511/ 73 31 61).