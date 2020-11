Musik im Gottesdienst

Langenhagen. Zum Lektoren-Gottesdienst am Sonntag, 8. November, 10 Uhr, mit Michael Tewes, Akkordeon und Oboe, lädt die die Elisabethkirche ein. Lektorin ist Angela Tiede. Michael Tewes wurde im Alter von 5 Jahren an die Musik herangeführt. Das Akkordeon war das Einstiegsinstrument, im Alter von 12 Jahren kam die Oboe, und kurze Zeit später das Klavier hinzu. In zahlreichen Orchestern, wie dem Jugendsinfonieorchster NRW, sammelte er viel Ensembleerfahrung. Nach dem Abitur 1987 begann er seine Laufbahn im Musikdienst der Bundeswehr, nach erfolgreichem Abschluss des Studiums Orchestermusik 1991 an der Robert-Schumann Hochschule in Düsseldorf wechselte er zum Heeresmusikkorps Hannover und ist dort bis heute tätig.Zahlreiche Tourneen führten ihn in die Welt hinaus. Michael Tewes ist nebenberuflich als musikalischer Leiter des Musikvereins Godshorn und Dozent an der Musikschule Langenhagen tätig.