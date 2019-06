Musik in St. Paulus

Gospelchor singt am Sonntag, 23. Juni

Langenhagen. Besondere Musik erklingt im 18-Uhr-Gottesdienst am 23. Juni in der St. Pauluskirche an der Hindenburgstraße 85. Aus Anlass des Jubiläums “55 Jahre St. Paulus” hat Pastor Frank Foerster einen Jugendchor für den Abendgottesdienst eingeladen. Der Chor kommt aus der Südstadtgemeinde Hannover und ist dort unter dem Namen “Repeat to fade” (Wiederholen bis zum Ausklang) bekannt. Unter der Leitung von Nicoline Winkelhane singt er Gospel, Rock, Pop, a-capella und moderne Kirchenlieder. Etwas Besonderes haben Diakonin Anika Kruse und Pastor Foerster für die Auslegung der Bibelgeschichte des Sonntags vorbereitet: sie werden sie als Dialogpredigt gestalten. Der junge Chor war vor zwei Jahren schon einmal in der St. Pauluskirche zu Gast gewesen. Sonst ist er in Gottesdiensten und auf Kirchenfesten der Südstadt-Gemeinde zu hören oder bei Veranstaltungen wie der „Fête de la musique“ oder dem Norddeutschen Gospelchortreffen.