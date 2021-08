Musik voller Lebensfreude

Jazzmatineen: "Lothar Krist Hot Five" am Sonntag zu Gast

Langenhagen. Schon vor mehr als 100 Jahren war er in in den Straßen und Blueskneipen von New Orleans zu hören. Ragged-, Red Hot-, Bounce-, One Step Music oder auch Dixie Jazz wurde der neue, mitreißende Sound damals genannt. Louis Armstrong hat den New Orleans Jazz dann in die Welt hinausgetragen.Und genau diesem Spirit folgen die Musiker der "Lothar Krist Hot Five". Die bekannte Band ist am nächsten Sonntag, 15. August, ab 11 Uhr bei den Jazzmatineen im Rathausinnenhof im Einsatz.