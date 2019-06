Blasorchester der Stadt Langenhagen am 2. Juli beim Stadtteilkonzert in Krähenwinkel

Krähenwinkel (ok). Mit dem Blasorchester der Stadt Langenhagen geht es am Dienstag, 2. Juli, musikalisch auf Mittelmeer-Kreuzfahrt. Pünktlich zum Beginn der Sommerferien erklingen im Dorfgemeinschaftshaus Krähenwinkel maritime Klänge. Moderieren und dirigieren wird Harald Sandmann. Die Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen sich auf viele mediterrane Impressionen auf verschiedenen Mittelmeer-Anrainern wie Italien, Spanien, Griechenland und der Türkei freuen. Ein kleiner musikalischer Abstecher führt das Orchester auch nach Südamerika. So erklingen zum Beispiel „Amparito Roca“, „Junges Blut“, „Beyond the sea“, „Komm ein bisschen mit nach Italien“, „Zorba The Greek“, „Pata Pata“ und auch der Türkische Marsch. Und bei einem Dirigenten mit dem Nachnamen darf natürlich auch „Mr. Sandman“ nicht fehlen. Zum Schluss der Kreuzfahrt, wenn das Orchester wieder in heimatlichen Gefilden angekommen ist, erklingt traditionell das Niedersachsen-Lied. Überhaupt ist das Konzert eine Mischung aus Tradition und Moderne, für kurzweilige Unterhaltung mit dem junge Orchester mit etwa 45 Mitgliedern ist sicherlich gesorgt. Und auch für das leibliche Wohl, vor allen Dingen die Fischbrötchen sind fast schon legendär bei diesem Stadtteilkonzert, das seit einigen Jahren läuft.Der Eintritt ist frei, eine Spende für die Jugendorganisationen von Feuerwehr, DLRG und DRK erbeten. Im Sommer stehen für das Blasorchester noch zwei Highlights aus dem Programm. Am 14. Juli geht es zum NP-Rendezvous in den Stadtpark, und Ende August eröffnen die Musiker das Langenhagener Schützenfest. Und wie geht es im nächsten Jahr weiter? Horst Waldfried, der als Pächter Ende des Jahres aufhört, ist optimistisch, dass es das Stadtteilkonzert auch im nächsten Jahr geben wird. Das Dorfgemeinschaftshaus sei schließlich auch ein Ort, um die Ortsgemeinschaft zu stärken. Mehr Infos zum Blasorchester unter www.blasorchester-langenhagen.de.