Musikalisch in die Sommerferien

Grundschule Godshorn gibt Sommerkonzert in der RKS

Godshorn (bls). Kurz vor den Sommerferien wurde der Theatersaal der Robert-Koch-Realschule noch einmal instrumental und gesanglich belebt. Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Godshorn boten ihren Familien und eingeladenen Ehrengästen zum Ende des Schuljahres ein einstündiges Konzert. Der musikalische Nachmittag wurde mit dem Lied ,,Singend begrüßen wir uns heut‘‘ eröffnet, bevor Schulleiterin Andrea Kunkel die Moderation übernahm und durch das Programm führte. Für das leibliche Wohl vor, während und nach der Vorführung sorgte der Förderverein der Grundschule Godshorn mit Brezeln und Getränken im Vorraum des Theatersaals. Den Kindern merkte man die Vorfreude auf das Konzert und die Sommerferien deutlich an. Für die Schüler aus den vierten Klassen, war dies der letzte Auftritt für ihre Grundschule. Gleichzeitig kam es zur Premiere des Sommerkonzertes in der RKS. In den vergengenen Jahren fand die Veranstaltung noch in der Grundschule statt, die aber für so einen Auftritt zu klein gewesen wäre. Dafür gab es einen großen Dank von Andrea Kunkel an die Stadt Langenhagen, dass dies ermöglicht wurde. Erstaunlich war das große Repertoire an musikalischen Stücken und die instrumentalische Ausarbeitung, die die Familien im Publikum natürlich mit Stolz erfüllten. Aufgetreten ist die Flötengruppe, die mit Blumenketten den Sommer in den Theatersaal brachten. Außerdem dabei waren die Klassen 1c, 2c, 3c und 4c, sowie die Chorgruppen Klasse 1&2 und 3&4, die nach Klassen gegliedert werden. Die Big-Band ,,Go Music‘‘ sorgte mit der Vorführung von ,,Eye of the Tiger‘‘ für den musikalischen Höhepunkt. Eine ganz besondere Botschaft wurde von der 2c an das Publikum übertragen. In ihrem Lied ,,Ein Lied in verschiedenen Sprachen‘‘ wurde der Satz ,,Ich bin hier und du bist hier‘‘ in mehreren Sprachen gesungen, womit das Bild einer toleranten und weltoffenen Schule entstand.