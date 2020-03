Musikalisch mit Rechtspopulismus auseinandersetzen

Zollhausboys gegen Rassismus am 21. März im Theatersaal

Langenhagen (ok). In Langenhagen leben zurzeit 8.500 Ausländer ohne deutschen Pass, die Hälfte davon aus der EU. Die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund wird in Niedersachsen auf etwa 22,1 Prozent der Bevölkerung geschätzt. Die Stadt Langenhagen ist bereits zum sechsten Mal in Folge beim Internationalen Tag gegen Rassismus dabei. Der Internationale Tag gegen Rassismus wurde als Gedenktag an die Opfer des Massakers von Shaperville ins Leben gerufen. Am 21. März 1960 demonstrierten rund 20.000 Menschen im südafrikanischen Sharpeville nahe Johannesburg friedlich gegen die diskriminierenden Passgesetze des damaligen Apartheid-Regimes. Die Polizei erschoss damals 69 Demonstrierende, mindestens 180 wurden verletzt. Langenhagens Integrationsbeauftragte Juystyna Scharlé: "In Langenhagen herrscht ein gutes Miteinander von Menschen verschiedener Kulturen, und es gibt nach wie vor sehr viele Ehrenamtliche, die sich seit 2015 stark für die Integration der Geflüchteten engagieren." Mit Musik und Theater soll in diesem Jahr eine Brücke geschlagen werden. Flucht, Heimat, Fremdheit und Rechtspopulismus stehen im Mittelpunkt des künstlerischen Abends mit den Zollhausboys am Sonnabend, 21. März, im Theatersaal. Die Gruppe von vier jungen syrischen "Bremer Neubürgern" hat gemeinsam mit dem Schauspieler und Kabarettisten Pago Balke und dem Musiker Gerhard Stengert ein musikalisch-satirisches Projekt erarbeitet. Eine kritiische Auseinandersetzung mit dem Rechtspopulismus und ein Plädoyer für erfolgreiche Integration.Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Tickets gibt es ab 15 Euro, Schüler erhalten an der Abendkasse eine Ermäßigung von fünf Euro. Tickets gibt es in der HAZ/NP/ECHO-Geschäftsstelle im CCL. Ehrenamtliche können für fünf Euro dabei sein. Bis zu drei Karten können – solange der Vorrat reicht – bei Ute Mau im Integrationsbüro bestellt und abgeholt werden. Sie ist unter (0511) 73 07-91 07 oder unter integration@langenhagen.de zu erreichen.