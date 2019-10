Musikalische Reise mit drei Dirigenten

Herbstkonzert des Langenhagener Zupforchesters am 3. November

Langenhagen. Auf das diesjährige Herbstkonzert hat sich das Langenhagener Zupforchester gut vorbereitet. So wurde neben einigen Wochenendextraproben eine Arbeitsphase mit Florian Rumpf durchgeführt. „Florian hat Musik mit dem Hauptfach Mandoline studiert. Von seinen Tipps und Tricks können wir eine Menge dazulernen.“ sagt Michael Körbis, der Vorsitzende des Vereins. So wurde der Profi aus Hamburg engagiert, um weitere klangliche Impulse zu geben. Das Ergebnis wird am Sonntag, 3. November, um 16 Uhr in der Aula des Schulzentrums zu hören sein.Musikalische Reiseerzählungen werden zu hören sein. So stellt das Hauptorchester im ersten Teil italienische Musik aus unterschiedlichen Epochen vor: das gefühlsreiche „Pot-Pourri Popolare“ von Sartori aus der Gründerzeit der Zupforchester und den Tanz „Tarantella“ von Vescovo.Die L-KiZ, das Langenhagener Kinder-(und Jugend-)Zupforchester, bereiten sich gewissenhaft auf ihren Auftritt zum Landesmusikfest 2020 in Celle vor. Nachdem sie im Jahr 2014 zu diesem Anlass mit „Eine kleine Hobbit-Suite“ viel Applaus erhalten haben, wollen sie es diesmal mit der „Tom-Sawyer-Suite“ erneut versuchen. Einen Ausschnitt daraus präsentieren sie zu diesem Konzert.Immer mehr Zupforchester leiden an Dirigentenarmut. Umso erfreulicher ist es, dass Leandra Körbis (15 Jahre) sich entschlossen hat, sich in dieser künstlerischen Richtung ausbilden zu lassen. Dirigentisch gesehen handelt es sich daher um ein „Drei-Generationenkonzert“ mit den beiden „Altdirigenten“ Rolf Quedenbaum und Michael Körbis. Leandras diesjähriges Debüt zeigt sie mit dem Hauptorchester und einem „Cha-Cha-Cha“.Richard Charltons Werk „The Adventures of the Duyfken“ beschreibt musikalisch die Entdeckung Australiens durch die Holländer im Jahre 1606. Dieses an Filmmusik erinnernde konzertante Werk ist für Zupforchester und Perkussion komponiert.Mit dem monumentalen Stück „Journey to Greece“ des jungen Komponisten Aris Blettenberg und einer flotten „Danza Cubana“ endet das Konzert. Der Eintritt beträgt sieben Euro, ermäßigt fünf Euro.