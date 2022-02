Musikalisches Feuerwerk mit Büttenreden

AWO erlebt lustigen Nachmittag mit „Heidjer Bernie“

AWO Engelbostel/Schulenburg. Ein voller Bus mit gut gelaunten AWO-Mitgliedern und Gästen startete zu einer lustigen Veranstaltung nach Walsrode in die Waldgaststätte Eckernworth.In der Waldgaststätte wurden wir bereits erwartet und schnell hatten alle einen Platz gefunden und konnten am Tisch die Masken ablegen. Serviert wurde ein leckerer Schweinebraten mit Rotkohl und regionalen Heidekartoffeln – und es wurde immer reichlich nachgelegt. Alle waren sich einig, in Gesellschaft schmeckt es einfach besser.Gut gestärkt freuten sich schon alle auf den Komiker „Heidjer Bernie mit seinen Kollegen“ bekannt aus Funk und Fernsehen und dem Backtheater. es wurde ein musikalisches Feuerwerk in Form einer Karnevalsveranstaltung mit witzigen und lustigen Büttenreden und Sketchen präsentiert. Es wurde viel gelacht und geschunkelt.Und zwischendurch gab es noch Kaffee eine leckere Himbeertorte.Satt und müde brachte der Busalle dann wieder zurück nach Schulenburg und Engelbostel.