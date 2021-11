Musikschule wieder live beim Herbstkonzert

Es gilt die 2G-Regel, aber das Konzert läuft auch im Livestream

Langenhagen. Mit einem abwechslungsreichen Konzertprogramm präsentiert sich die Musikschule am Sonntag, 21. November, um 17 Uhr, in der Aula des Schulzentrums mit ihrem Herbstkonzert.Nach der langen pandemiebedingten Pause freuen sich die Schülerinnen und Schüler, ebenso wie ihre Lehrkräfte endlich wieder live vor Publikum auftreten zu können. Mit Blas-und Streichinstrumenten, Gitarren, Klavier, Percussiongroup und Rockbands wird ein sehr kurzweiliges Programm gemixt.Wer nicht vor Ort dabei sein kann, findet auf der Homepage www.musikschule-langenhagen.de einen Link für den Livestream, der auch hinterher noch abrufbar bleibt.Die Veranstaltung wird unter 2G-Bedingungen durchgeführt und der Einlass in der Konrad-Adenauer-Straße startet daher ab 16 Uhr. Die Gäste werden gebeten die Impfnachweise bereit zu halten.Um die vorgeschriebene Kontaktdatenerfassung möglichst unkompliziert durchzuführen, kann die Luca-App, die Corona-Warn-App aber auch die Vorabregistrierung auf der Musikschulhomepage unter www.musikschule-langenhagen.de genutzt werden.Gleichzeitig ist bei diesem Herbstkonzert auch der Start des Anmeldeverfahrens für die Musikschulfreizeit 2022 auf Föhr geplant. Die nötigen Informationen und das Formular gibt es dann vor Ort und unter www.musikschulfreizeit.com.