Mut und Kraft durchs Ehrenamt

Manege frei – Übergabe der goldenen Ehrenamtskarte im Kultur-Zelt

Langenhagen. Jetzt überreichte Bürgermeister Heuer erstmalig im Kulturzelt Langenhagen die goldene Ehrenamtskarte. Ganz nach dem Motto „Manege frei“ erhielten die Engagierten aus den Bereichen Soziales, Rettungsdienste, Kultur, Sport, Kirche, Flüchtlingshilfe und Umwelt ihre goldene Ehrenamtskarte für ihr ehrenamtliches Engagement.„Die Vielfalt im Ehrenamt ist erstaunlich und auch die Unmengen an Stunden, die die ehrenamtlichen im Einsatz sind“, lobt Bürgermeister Heuer und ergänzt: „Besonders in Krisensituationen zeigt sich wieder deutlich, was für einen unschätzbaren Wert das Ehrenamt für unsere Gesellschaft hat.“Die Ehrenamtlichen haben bei der Übergabe der Ehrenamtskarte immer die Möglichkeit, sich und Ihr Ehrenamt kurz vorzustellen. Martin Giesecke engagiert sich ibeim Verein winwin und organisiert für den Kunstverein „Führungen für Menschen mit Lebenserfahrung“. „Hier ist unter 70 noch zu jung, wenn ich an die Teilnehmenden denke“, schmunzelt er. Auch das Ehepaar Negelmann berichtet von ihrem derzeitigen 14 Stunden Tagen, die sie, wie auch schon 2015, für geflüchtete Menschen im Einsatz sind.„Durch mein Ehrenamt gebe ich Menschen Mut und Kraft“, sagt Klaus Röhrbein. Jürgen Miethe beendet seine Vorstellung mit dem Satz: „Es macht mir einfach Spaß“. Und genau das soll Ehrenamt erreichen und machen.Die Freiwilligenagentur und die Stadt Langenhagen möchten sich für das Engagement in Langenhagen bedanken und würden sich freuen, wenn jedes noch so kleine Engagement eine Form der Wertschätzung durch die goldene Ehrenamtskarte erhält.Die Ehrenamtskarte (E-Karte) ist ein Zeichen des Dankes und der Anerkennung für langjähriges und intensives bürgerschaftliches Engagement. In ganz Niedersachsen und Bremen erhalten Sie bei Partnern der Ehrenamtskarte mit der E-Karte Vergünstigungen wie etwa Eintritt in viele öffentliche und private Einrichtungen und zu Veranstaltungen unterschiedlicher Art. Ehrenamtskartenpartner in Langenhagen sind zum Beispieldie Mimuse, das Cinemotion, die Wasserwelt, LaserSports, 1001Creationen, Kostbar, Hannoverscher Rennverein und viele mehr.Die Ehrenamtskarte kann ganz leicht unter www.langenhagen.de/ehrenamtskarte beantragt werden.