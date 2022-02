Nach Achterbahnfahrt ging es gemeinsam durchs Leben

Seit 65 Jahren verheiratet: Ehepaar Hotze feiert eiserne Hochzeit

Langenhagen. 2. Februar 2022 – viele Menschen heiraten an diesem Tag, eine Schnapszahl soll schließlich Glück bringen. Auch Ellen und Heinz Hotze haben allen Grund für eine Feier, gleichwohl ihre Hochzeit schon „ein wenig“ zurückliegt. Die Langenhagener Eheleute haben am 2. Februar 1957 geheiratet, begehen also heute das Fest der eisernen Hochzeit.Beide sind echte Hannoveraner, wuchsen in den Kriegsjahren in der Stadt auf, liefen sich aber erst 1954 über den Weg. Und das ist wörtlich zu verstehen. „Es war der 2. Mai 1954, ich war nach Abschluss meiner Ausbildung als Verkäuferin mit meiner Arbeitskollegin in Hannover auf dem Frühlingsfest“, sagt Ellen Hotze, die damals noch Uthoff mit Mädchennamen hieß.Sie erinnert sich genau an die Situation auf dem großen Schützenplatz. „Ständig waren da zwei junge Männer, die mal vor und mal hinter uns gingen. Da haben wir gefragt, ob sie sich entscheiden können, welchen Weg sie nun einschlagen wollen.“ Man kam ins Gespräch, ging kurz danach gemeinsam in die Achterbahn. „Eigentlich mag ich das nicht, bin danach nie wieder in eine Achterbahn gegangen – aber man will sich ja keine Blöße geben“, sagt die heute 85-Jährige und lacht.Der Kontakt war geknüpft, in den Wochen danach folgten weitere Treffen. „Das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 1954 haben wir schon zusammen geschaut – bei meinem Freund Rolf, dem vom Frühlingsfest. Er hatte einen Fernseher, das war damals ganz exklusiv“, sagt Heinz Hotze.Am 2. Februar 1957 läuteten in der Petrikirche in Hannover-Kleefeld die Hochzeitsglocken. Zweieinhalb Jahre später kam Sohn Detlef zur Welt. Die Hotzes, die bis 1979 in Kleefeld lebten und seitdem in ihrem selbst gebauten Haus im Langenhagener Hoppegartenviertel wohnen, sind mittlerweile zweifache Großeltern und Urgroßeltern.Das Leben der Hotzes ist zwar keine Achterbahnfahrt, aber sie sind doch immer auf Tour. „Wir haben uns unsere Wünsche erfüllt und die Welt angeschaut – von hinten nach vorn und zurück“ , sagt der gelernte Schlosser, der in seinem Beruf 25 Jahre lang in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) tätig war, wo seine Frau auch 22 Jahre im Einkauf gearbeitet hat. Neuseeland, Russland, Karibik, Südafrika, Malediven, Kanaren – die Liste ist lang. So lang, dass Heinz Hotze nicht mehr alles einfällt, und seine Frau ebenfalls überlegt. „Mensch, wo du noch immer mal so gern hinwolltest: hier, ähm ...Thailand!“Auf Fuerteventura besaßen die Langenhagener zudem seit 1987 einen Bungalow, der mittlerweile innerhalb der eigenen Familie das Eigentum gewechselt hat. „Wir waren dort teilweise vier Monate am Stück, von November bis März. Für unser Auto in Deutschland habe ich nie Winterreifen gekauft“, sagt der 86-Jährige.Nach ihrem Hobby muss man die Hotzes also nicht fragen. „Flugzeuge und Schiffe“, sagt Heinz Hotze. Denn viele Kreuzfahrten gehörten ebenfalls zu den Urlaubserlebnissen. Und doch bleibt ein letzter Wunsch offen. Das eiserne Hochzeitspaar möchte noch eine letzte Kreuzfahrt machen – und sich damit im hohen Alter von seinem Hobby verabschieden. „Am liebsten fünf Wochen am Stück – das Ziel ist egal“, sagt er. Das sieht seine Frau aber noch kritisch: „So lange in unserem Alter von zu Hause weg zu sein.“ Heinz Hotze lacht und sagt: „Wie Sie sehen, sind wir uns da noch nicht ganz einig, welchen Weg wir einschlagen.“ Wie damals auf dem Schützenplatz.