Hobbyfotograf setzt Wolkenwalze in Szene

Langenhagen (gg). Heiß ersehnt war der Regen, der am Sonnabend nach langer Trockenzeit in Langenhagen niederging. Eher mulmig konnte dem Betrachter der Gewitterwolken werden, die damit einher gingen. Hobbyfotograf Jan Howiler hielt ein Motiv fest und schickte es dem ECHO. Er schreibt: "Ich konnte beim soeben über Langenhagen hinweg gezogenen Gewitter ein schönes Panorama Bild machen, aufgenommen in Engelbostel, Richtung Berenbostel."