Neue Ausstellung

Kunstverein Langenhagen lädt ein

Langenhagen. Zur Ausstellungseröffnung . "Wir stolperten den Hügel hinab und begegneten einer Form" in vermischten Rollen und wechselndem Maße mit Heinrich Dietz, Michael Dobrindt, Henri Michaux, Sybil Montet, Alessandro Pignocchi, Theresa Rößler, Lea Schürmann, Sebastian Stein, Lily Wittenburg und anderem lädt der Kunstverein Langenhagen am Dienstag 31. August ab 19 Uhr, ein.Die Ausstellung ist vom 1. September bis 14. November mittwochs, samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung geöffnet.Ein 24h - Acid-Survival-Training mit dem Acid Collége findet in der Paul-Dohrmann-Schule von Freitag, 10., bis Samstag, 11. September, statt, Anmeldung unter mail@kunstverein-langenhagen.de.Ein Produzentengespräch folgt am Mittwoch, 29. September, 19 Uhr.Zum Filmscreening von Leviathan (Lucien Castaing-Tyler & Véréna Paravel, 2012) im Kino im Sprengel wird am Donnerstag 14. Oktober, 20.30 Uhr eingeladen.